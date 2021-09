“Un’idea inaspettata e sicuramente all’avanguardia è quella di Veronica Verlicchi, candidata a sindaco di Ravenna, di istituire un assessorato al welfare. Dopo quello già annunciato al Forese e ai Lidi, anche il Welfare avrà da dire la sua in questa splendida città” afferma Matteo Mele, candidato al Consiglio comunale di Ravenna con La Pigna.

“Come tutti sappiamo, è un argomento complesso che racchiude molteplici argomenti che spaziano dalla disabilità, famiglia, sanità, terzo settore e benessere. Una prova di forza, che merita di essere messa in campo per un’ulteriore svolta a Ravenna; un filo diretto con la Regione per nuove proposte sul territorio comunale di innovazione e sostegno. Parlo di questo perché è un argomento da me molto sentito e che senza ombra di dubbio va sviluppato al più presto e con uno sguardo al futuro” prosegue Mele.

“Se si vuole dare importanza agli ospedali pubblici, ai servizi pubblici e al settore pubblico in generale, mi auguro che presto si possa invertire la rotta; certe realtà stanno perdendo pezzi inesorabilmente, le eccellenze stanno migrando presso altri lidi quali i privati. D’altro canto la meritocrazia pare proprio non appartenerci” continua Mele.

“Si segnalano disagi un po’ ovunque, specialmente per le famiglie che devono affrontare ogni giorno le difficoltà ed i disagi di un familiare disabile. Tutto questo non possiamo e non dobbiamo permettercelo. L’ assessorato al welfare sia uno strumento che funga da trampolino di lancio per una nuova epoca” conclude Matteo Mele.