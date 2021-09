Nuovo grave incidente a Faenza all’incrocio fra via Pana e via Celletta, in passato già teatro di diversi incidenti. Intorno alle 14.45 di sabato pomeriggio è avvenuto uno scontro fra un’auto e una moto sul quale dovranno fare luce gli agenti della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. A riportare le conseguenze peggiori è stato un uomo di 68 anni. Inizialmente le condizioni del ferito non sembravano particolarmente gravi, all’arrivo del personale del 118, però, la valutazione è cambiata. Nei campi adiacenti via Pana è quindi stato fatto arrivare l’elisoccorso decollato da Ravenna. Il ferito, a bordo dell’elicottero, è quindi stato trasportato con il codice di massima gravità al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.