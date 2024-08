Scherma, tutto pronto per le Paralimpiadi. Ancarani: “Bebe Vio atleta di punta, ma speranze anche per altri”

Alberto Ancarani è pronto a tornare a Parigi per seguire gli atleti azzurri della scherma paralimpica in veste di delegato della federazione. Quest’anno la scherma azzurra va in doppia cifra ai Giochi Paralimpici con ben 10 gli atleti qualificati. Le gare si svolgeranno dal 3 al 7 settembre sulle pedane del Grand Palais. Tra gli atleti di punta c’è ancora una volta Bebe Vio. Da tenere d’occhio anche Michele Massa, che a 20 anni farà il suo esordio alle Paralimpiadi.