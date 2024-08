È successo intorno alle 15 di oggi pomeriggio in via Antiochia dove un gazebo ha preso fuoco per cause ancora in accertamento e una colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Diversi gli scoppi percepiti nella zona a causa della presenza di materiali o oggetti contenenti carburante e gomma.

All’interno del gazebo erano presenti alcune moto che sono state completamente distrutte dalle fiamme che si sono avvicinate anche la villetta dove era presente il proprietario.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state domate e l’incendio non si è espanso. Sul posto presente anche il 118 ma fortunatamente, nessuno necessitava di cure mediche.