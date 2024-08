È prevista per il 3 settembre, presso la Sala Zaccaria Facchini, la riunione del Gruppo per eleggere il nuovo Coordinatore. Lascia l’incarico Simone Pelliconi che alle recenti elezioni amministrative comunali è stato eletto Consigliere di maggioranza.

Le elezioni amministrative di maggio hanno portato ad alcuni cambiamenti nel Gruppo. Il Presidente è diventato Stefano Sangiorgi, anch’esso volontario, eletto Sindaco con delega proprio alla Protezione Civile. I cambiamenti non sono stati solamente all’interno del gruppo, a livello provinciale è stato eletto il già citato Presidente del Coordinamento di Ravenna, un altro volontario del GVPC di Massa Lombarda, Fusco Andrea.

Il Presidente del Coordinamento ha il compito di indicare l’indirizzo esecutivo del Consiglio Direttivo, del quale è un componente, coopera con la Segreteria e Tesoreria del Coordinamento oltre a dirigere le attività promosse dal Sodalizio in tema di Comunicazione e diffusione della cultura della protezione civile. Si rapporta costantemente con l’Agenzia Regionale Territoriale e con la Prefettura, è supportato da un eccezionale direttivo per la formazione dei volontari, e da coordinatori per le emergenze che danno sempre alle richieste, risposte puntualità e professionali.

In questo periodo estivo il Coordinamento provinciale è impegnato nella lotta attiva agli incendi. In tutta la provincia i volontari sono impegnati nell’avvistamento e nei servizi itineranti di prevenzione, nonché di supporto ai vigili del Fuoco, come nel recente incendio che ha visto bruciare parte della pineta di Lido Adriano a Punta Marina.

“Le elezioni del Coordinatore del Gruppo Comunale sono fondamentali – riferisce il Sindaco Sangiorgi con delega alla Protezione Civile – poiché il gruppo elegge l’operativo in campo, il quale ha l’onere di rapportarsi costantemente con l’Amministrazione Comunale. Le mansioni del Coordinatore sono quelle di interagire con tutti i volontari, organizzare e coordinare le emergenze locali, dare supporto con le disponibilità dei volontari stessi, alle emergenze dell’Unione e a quelle richieste dal Coordinamento di Ravenna, che copre tutto il territorio della provincia. In questi cinque anni, il lavoro di Simone è stato esemplare, pensando solamente alla gestione dell’emergenza Covid

e quella dell’alluvione non posso che esprimere la mia gratitudine per quello che ha dato, togliendo tempo alla propria famiglia si è reso sempre disponibile. Simone è stato un fulcro fondamentale per il gruppo, con oltre sessanta volontari è riuscito a rispondere a tutte le richieste, sia emergenziali che non, riuscendo a sollevare di gran numero la professionalità del gruppo”.

Sangiorgi prosegue parlando del Presidente del Coordinamento provinciale, il neo eletto Andrea Fusco, volontario del GVPC: “Non avevamo mai raggiunto cariche così alte e importanti con i volontari di protezione Civile dell’Unione dei Comuni, e che l’abbia raggiunta un volontario del Gruppo Comunale di Massa Lombarda, mi inorgoglisce ancor di più. Sono 36 le associazioni di Protezione Civile affiliate al Coordinamento Provinciale di Ravenna, oltre 1300 volontari, che danno la loro disponibilità nelle emergenze.”