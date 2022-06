Grave incidente in moto per un 37enne. Nella mattina di sabato 18 giugno, intorno alle 10, un motociclista, residente in provincia di Ravenna, nel lughese, stava percorrendo un tratto vicino al Passo dei Mandrioli (località Racetto, a Bagno di Romagna), quando, per cause da chiarire, è caduto da una scarpata per circa 60 metri procurandosi un politrauma.

Subito i due compagni con cui era in viaggio hanno allertato i soccorsi e in pochi minuti sono intervenuti l’elicottero del Soccorso Alpino decollato da Pavullo, l’automedica e l’ambulanza ,oltre alle squadre della provincia di Forlì-Cesena sempre del Soccorso Alpino.

Il motociclista è stato raggiunto nella scarpata, ha ricevuto le prime cure sul posto, poi soccorritori lo hanno evacuato mediante l’elicottero e trasportato al centro traumatologico dell’Ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni.