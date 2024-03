Presentato il nuovo calendario delle visite guidate della Pro Loco di Faenza

Al via il 16 marzo il nuovo calendario delle visite guidate della Pro Loco di Faenza. 13 appuntamenti fino a metà giugno dedicati a faentini, turisti e visitatori provenienti dalle città vicine per conoscere piccoli tesori e segreti de territorio faentino, all’interno di un rassegna che si rinnova da oltre 25 anni, grazie al lavoro dei soci volontari dell’associazione e di dieci guide. S’inizierà con una visita dedicata al Seminario di Faenza. Nei fine settimana successivi non mancheranno appuntamenti dall’importante valore storico e culturale, come la Chiesa di San Maglorio, per la prima volta aperta al pubblico dopo una chiusura ventennale, e Villa San Prospero, tesoro alle porte della città che vede la sua storia intrecciarsi col periodo del fascismo e della Resistenza. Da segnalare anche un’escursione a Palazzo San Giacomo, a Russi, e a Prada, colpita anch’essa duramente dall’alluvione, a due preziosi giardini privati.

Al calendario delle visite guidate si affiancano, sempre a cura della Pro Loco, le usuali visite al Teatro Masini in programma ogni sabato mattina.