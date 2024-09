Forum dell’Economia: le aziende chiedono investimenti e maggiore attrattività

Ultimi incontri per il Forum dell’Economia locale, dedicato al mondo delle attività produttive, voluto dal Comune di Faenza (e organizzati in collaborazione con il Tavolo dell’Imprenditoria della Romagna Faentina) per dipingere un quadro aggiornato della filiera produttiva del territorio. Gli ultimi incontri verteranno sui settori agricolo e agroalimentare, commercio e turismo. Allo studio Giaccardi & associati il compito di analizzare quest’anno di lavoro, in vista della prossima stagione. Le aziende hanno evidenziato problemi di attrattività, soprattutto nei confronti dei giovani e dei nuovi lavoratori, hanno chiesto una maggior conoscenza delle altre aziende del territorio, di più dati per muoversi all’interno del mercato internazionale e di investimenti per favorire la digitalizzazione.