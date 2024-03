In data odierna il consorzio stabile ReseArch ha comunicato al Comune di Ravenna, a mezzo pec, che il Consiglio di Stato con decisione n. 2388/2024 ha accolto il ricorso del ministero dell’Interno e, in riforma della sentenza del Tar Campania – Salerno n. 1526/2023, ha ripristinato l’interdittiva antimafia del Prefetto di Salerno (prot. 61653/2022), in danno del consorzio ReseArch. A seguito di ciò la Stazione Appaltante (il Comune di Ravenna) ha provveduto a ordinare in data odierna la sospensione dei lavori del cantiere “Città delle Arti e dello Sport”, ordinando altresì all’impresa esecutrice di mettere in sicurezza il cantiere medesimo nelle more delle determinazioni che verranno successivamente assunte.