Si è svolto oggi, sabato 10 dicembre, all’istituto “L. Bucci”, il Convegno “Tecnica e Storia”, al termine del quale sono state consegnate varie riconoscenze agli studenti.

Dopo l’introduzione ai lavori del Dirigente Scolastico dell’istituto, Gabriella Gardini, il Sindaco Massimo Isola si è complimentato per l’iniziativa ed ha ribadito l’importanza di nuovi Tecnici nel mondo del lavoro.

Al Convegno hanno preso parte Massimo Alberti Ingegnere Studio Seta srl, Jacopo Castellari Tarabini Ingegnere meccanico triennale e Luigi Rivola giornalista, che ha narrato le gesta di Dario Resta leggendario pilota faentino.

Al Convegno è seguita la Cerimonia di assegnazione della Borsa di studio “Sergio Minardi” in ricordo di Sergio Minardi e Dante Servadei. Consegnate le Borse agli Alunni Savini Alessandro Cl. 5^DM, Dal Pozzo Davide Cl. 5^DM e Rocco Leonardo Cl. 5^CM a.s. 2021/22.

Continuata poi la giornata con la premiazione del Team Shell Ecomarathon 2022 – 3° classificato alla gara Europa & Africa 2022. Tra gli applausi dei presenti sono state appese al collo le medaglia ricordo agli Alunni Cl. 5^AE: Zaccaroni Filippo, Cavina Andrea, Caroli Riccardo; Cl. 5^DM: Gray Edward, Turchi Christian, Dall’Alpi Matteo, Sangiorgi Matteo, Cullhaj Marco, Lo Conte Andrea, Lulaj Jurgen, Tondo Simone, Brambilla Myrto..

Consegnati successivamente gli attestati finali del Corso compositi 2022 ad Alunni Cl. 5^CM: Alboni Luca, Briccoli Lorenzo, Ercolino Matteo, Muha Riccardo, Ranzi Alberto, Cl. 5^DM: Sangiorgi Matteo, Mamini Axel, Lo Conte Andrea.

Ha presenziato la premiazione e la consegna degli attestati Alessia Scalas che ha voluto a sua volta ringraziare e complimentarsi per l’operato svolto i docenti pensionati Paolo Fiorillo e Riccardo Silimbani.

Infine ha avuto luogo la premiazione degli Studenti partecipanti alle Fasi Regionali e Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi dalle mani della Doc. Silvia Casadei. Riconoscimento ad Alunni: Babini Davide Cl. 4^DM, Cantagalli Bruno Cl. 4^, Russo Corrado Cl. 3^CM Ghirotti Francesco Cl. 3^DM e Cornacchia Mattia Cl. 2^AE.