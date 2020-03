Positivo al Coronavirus un agente della Polizia Locale di Ravenna, il Comandante: “Potremmo dover lavorare anche così”

Un agente della Polizia Locale di Ravenna positivo al Coronavirus. Il contagio sarebbe avvenuto al di fuori dei contatti lavorativi. Da giorni l’agente era a casa, in isolamento. Tuttavia, la notizia della positività ha fatto scattare ulteriori controlli di rito all’interno del corpo di polizia e il personale venuto a contatto con il collega è ora sotto osservazione. Il comandante Andrea Giacomini ne ha approfittato per rassicurare tutti: la situazione è sotto controllo. Nonostante tutto, però, potrebbe essere necessario per gli agenti della Municipale rivedere le norme di sicurezza.