Nei giorni scorsi i produttori agricoli che partecipano con i loro banchi al ‘Mercato del contadino’ che si svolge i pomeriggi del venerdì nel piazzale Pancrazi avevano chiesto all’amministrazione manfreda di poter spostare l’area di vendita da quella attuale, lato via Medaglie d’Oro, a quella tra l’ingresso nel piazzale da via Oberdan verso la ‘casina’ dell’acqua. Questo per poter sfruttare l’ombreggiatura degli alberi che si trovano tra il piazzale stesso e la pista ciclopedonale di via Oberdan potendo affrontare così anche le ore più calde dei venerdì d’estate che, oltre a mettere a dura prova la permanenza dei produttori, danneggia la merce. Dopo aver valutato la richiesta, nel corso dell’ultima riunione di giunta dell’amministrazione comunale, è stato deciso uno spostamento temporaneo dell’area destinata al ‘Mercato del contadino’.

A tal proposito è stata firmata una ordinanza con la quale sono state disposte alcune modifiche alla sosta e alla viabilità che saranno in vigore già da venerdì 16 luglio. Nello specifico, dalle 14.30 alle 20 dei venerdì 16, 23 e 20 luglio e in quelli di agosto (6, 13, 20 e 27) in piazzale Pancrazi sarà in vigore un divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti veicoli (eccetto mezzi all’interno del mercato) dal terzo box della prima fila, quella adiacente al vialetto ciclo-pedonale lungo via Oberdan per 120 metri circa verso il distributore dell’acqua. Sulla fila opposta, dal primo box per arrivare in corrispondenza del box della fila di stalli sotto agli alberi. Il divieto di sosta con rimozione vale per tutti i veicoli eccetto il camion vela e i primi due box auto della prima fila. Da giorni l’ufficio viabilità ha fatto collocare la segnaletica per segnalare l’area interessata che ospiterà il ‘Mercato del contadino’ fino a fine agosto.

I veicoli lasciati in sosta verranno rimossi e trasportati nel deposito convenzionato e restituiti dietro pagamento delle spese di rimozione e custodia.