Presentata questa mattina, sabato 30 settembre, nella sala consiliare del Comune di Ravenna, la squadra di volley maschile Pietro Pezzi Ravenna, che per la seconda volta nella sua breve storia, dopo la meritatissima salvezza raggiunta nella stagione scorsa, prenderà parte al campionato nazionale di serie B.

A fare gli onori di casa Alessio Saporetti, anima e corpo del sodalizio ravennate che rappresenta l’espressione più autentica e sentita del ricordo di Pietro, scomparso a 29 anni in un incidente stradale sei anni fa, con la divisa della Polizia di Stato, mentre era in servizio.

Ha condotto la conferenza stampa Marco Ortolani. Sono intervenuti Paola Liaci, vicario del Questore, Matteo Raggi in rappresentanza degli sponsor, Giorgio Bottaro, direttore generale del Basket Ravenna, i genitori di Pietro Pezzi.

“E’ con orgoglio e viva soddisfazione – ha affermato l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – che oggi sono qui a presentare, insieme con la dirigenza della società vollistica, la prima squadra della Pietro Pezzi che disputerà in serie B il campionato nazionale di pallavolo. Si tratta di una società e di squadre in costante evoluzione e crescita e il loro lavoro, professionale e impegnato, è di volta in volta premiato da una nuova conquista. Mi congratulo e formulo alla squadra, allo staff, alla dirigenza i migliori auguri per un campionato all’insegna del successo e del raggiungimento dei risultati più alti”.

La Pietro Pezzi, che disputerà le gare casalinghe al PalaCosta con inizio alle 17, inizierà le fatiche del campionato cadetto sabato 7 ottobre a San Marino.

Le altre avversarie che si succederanno nel girone E sono: San Severino Marche, Ferrara, Civitanova Marche, Rubicone, Forlì, Loreto, Collemarino, Macerata, Porto Potenza Picena, Falconara e Osimo.

Anche per questa stagione la compagine cittadina porterà sulla divisa da gioco il caratteristico logo che sintetizza l’attaccamento e la passione di Pietro per la Polizia di Stato e per lo sport.



Pietro Pezzi Ravenna 2023-24

Alzatori: Nicolò Zama e Andrea Cerquetti;

opposti: Federico Sfondrini e Federico Fiorini;

centrali: Andrea Giugni, Giacomo Minniti, Marco Raggi;

schiacciatori: Matteo Baroni, Alessandro Cardia, Alberto Oliva, Marco Vignoli;

liberi: Stefano Marchini e Matteo Ciccorossi.

Allenatori: Federico Rizzi, Franco Cottignoli e Claudio Velastri.

Preparatore atletico Daniele Ercolessi.

Fisioterapisti: Giovanni Donadio e Matteo Golfari.

Osteopata Flavio Tiene.

Team manager: Giancarlo Casadio e Stefano Cangialeoni.

Direttore Sportivo Alessio Saporetti.