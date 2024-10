Francesco Delfino ha trionfato a Klagenfurt, conquistando una delle più importanti tappe del Circuito Europeo Cadetti di spada maschile. Il talento del Circolo Ravennate della Spada ha fatto risuonare le note dell’Inno di Mameli in Austria mettendo in bacheca il “Trofeo Maestro Dario Codarin” dopo una prestazione da incorniciare.

In una competizione-maratona da 239 spadisti Under 17, Francesco Delfino ha cominciato la giornata con 5 vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi. Da lì, da testa di serie numero 14 del tabellone, nell’eliminazione diretta ha sconfitto uno dopo l’altro il tedesco Schlickenrieder (15-6) e gli italiani Merli (15-13) e Lo Conte (15-6) ottenendo così il pass per gli ottavi di finale. Qui la fase clou della competizione lo ha visto superare il turco Oran (terza testa di serie) con il punteggio di 15-7. Entrato nei “top 8”, il romagnolo si è poi imposto nei quarti contro il ceco Kvicera per 15-10 prendendosi così la certezza di una medaglia. Francesco, però, non si è sentito appagato né ha abbassato la sua concentrazione. L’atleta ravennate in semifinale ha così battuto 15-9 il greco Tsokas e sempre con il risultato di 15-9, nell’atto conclusivo, Francesco Delfino ha avuto la meglio contro il tedesco Deng, salendo sul gradino più alto del podio in Austria, primo trionfo in carriera a livello internazionale che dà continuità al 3° posto di Napoli, sempre nel Circuito Europeo Cadetti, un mese fa.

Ma non è finita qui. L’indomani, infatti, nella gara a squadre che ha chiuso la tappa del Circuito Europeo Under 17 di spada a Klagenfurt, Francesco Delfino è tornato sul podio vincendo l’argento con il team Italia-1 insieme ai compagni Michele Pietro Marinetti, Luca Iogna Prat e Giovanni Sinatra.

La formazione azzurrina ha iniziato la propria giornata con il successo sulla Turchia nel tabellone dei 32 e poi con quello su Gran Bretagna-2 negli ottavi per 45-29. Nei quarti di finale Marinetti, Iogna Prat, Sinatra e Delfino hanno vinto il derby contro Italia-2 il punteggio di 45-22. Nella semifinale il quartetto italiano ha avuto la meglio contro la squadra del Qatar 45-24 prima dello stop in finale dall’Ucraina dopo un match molto tirato e concluso 45-42.

Alle due medaglie internazionali di Francesco Delfino, si aggiungono altre soddisfazioni nello stesso weekend per il Circolo Ravennate della Spada.

A Zevio, nel veronese, si è svolta la prima prova del circuito nazionale master. Bellissimo il bronzo di Manuele Merendi nella spada maschile categoria 0. Buoni l’ottavo posto per Luca Agostini nella sciabola maschile categoria 1 e l’undicesimo piazzamento per Melinda Mancinelli nella spada femminile categoria 0.