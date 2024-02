Prosegue a Castel Bolognese la rassegna di incontri musicali “Armonie 2024” con il terzo concerto in programma. Domenica 25 febbraio, alle ore 17.30 presso l’Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sarà la volta di “Pierino e il lupo”: la classica favola di Prokofiev si reinventa in una versione da camera per quintetto di fiati, formato dalle prime parti dell’Orchestra La Corelli. Lo spettacolo unisce narrazione e musica in un’esperienza vivace e interattiva, perfetta per spettatori di tutte le età, ma particolarmente adatta per avvicinare i bambini all’ascolto della musica classica, che trova sempre minore spazio nel panorama formativo, attraverso la presentazione delle varie “voci” che compongono l’orchestra.

A inizio spettacolo, ai piccoli spettatori verrà inoltre offerta una merenda dall’Associazione turistica Proloco di Castel Bolognese.

“Armonie 2024” si chiuderà domenica 10 marzo con un concerto per violino solista: Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

La rassegna, promossa dal Comune di Castel Bolognese in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e la Scuola di Musica comunale di Castel Bolognese “Nicola Utili”, si svolge presso la Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Via Emilia Interna 86/A, allestita per l’occasione con le opere degli artisti: A. Galeati, G. Rossi, F. Sangiorgi, D. Serantoni, S. Zaccarini.