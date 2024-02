È in programma nel pomeriggio di domani, giovedì 22 febbraio alle 18, alla sala Il Granaio in piazza Corelli a Fusignano, un incontro pubblico per l’avvio della Casa di Comunità di Fusignano.

Ne parleranno Giorgio Piombini, segretario SPI-CGIL Fusignano; Elisabetta Rimini, dell’Associazione Cittadinanza Attiva; e Sergio Baldini, responsabile del Dipartimento Contrattazione Territoriale e Sociale della Cgil Ravenna.