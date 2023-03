Da sabato 1° aprile iniziano gli appuntamenti di “Botanica pratica”, quattro corsi organizzati da Atlantide nei parchi tematici del suo circuito AmaParco, alla scoperta della flora tipica del Parco del Delta del Po e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, accompagnati dall’esperto botanico Sergio Montanari. I corsi variano da appuntamenti singoli di qualche ora a incontri collegati tra di loro, fino a una vera full immersion di tre giorni. Ogni partecipante durante il corso riceverà materiale informativo specifico.

Dal 1° aprile è in programma “Un anno di flora negli ambienti del Delta”, 8 appuntamenti in 8 diverse aree nel Parco del Delta del Po ravennate in cui i partecipanti riconosceranno le diverse specie e potranno osservare aree meravigliose di questo territorio. Ogni luogo è caratterizzato da una diversa flora: si passa dall’ambiente estremo della Salina di Cervia all’oasi naturalistica della Foresta allagata di Punte Alberete. Ogni incontro ha la durata di 4 ore, dalle ore 9 alle 13.

Il corso è composto dai seguenti appuntamenti: 1° aprile alla Pineta San Vitale di Ravenna, 8 aprile a Marina di Ravenna, 29 aprile a Punte Alberete, 13 maggio a Lido di Classe, 27 maggio sul Fiume Reno, 17 giugno a Lido di Spina, 16 settembre alla Salina di Cervia e il 7 ottobre a Alfonsine.

Il costo totale del corso è pari a € 120.

Il 16 aprile inizia il secondo corso di botanica pratica “Non solo asparagi, conoscere e cucinare le erbe spontanee”, 4 singoli appuntamenti all’interno della Pineta San Vitale di Ravenna in cui i partecipanti, insieme all’esperto botanico Sergio Montanari, potranno imparare a riconoscere alcune erbe spontanee come stridoli, asparagi, ortiche, malva. Ogni incontro inizia alle ore 9 e termina alle ore 13 con la preparazione del pranzo utilizzando le erbe raccolte al mattino.

Il costo di ogni appuntamento del corso è pari a € 30.

Venerdì 9 giugno è in programma il terzo corso di botanica pratica “Full immersion di botanica”, tre giorni a Ridracoli, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il corso include escursioni con l’esperto, studio e riconoscimento della flora tipica di questo territorio, pernottamento a Capaccio, colazione, pranzo e cena. Un’immersione totale nella botanica in natura.

Il costo totale del corso è pari a € 300.

Il quarto appuntamento è in programma il prossimo anno e sarà dedicato agli alberi della Romagna.

Il numero dei partecipanti per ogni corso è limitato. Per partecipare è necessario acquistare i biglietti online su shop.atlantide.net nella sezione corsi e eventi.

Per informazioni: natura@atlantide.net | 0544 528710