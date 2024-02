Rimontato, nella giornata di martedì, ’autovelox abbattuto a Castel Bolognese, lungo la provinciale Borello. L’apparecchio era stato abbattuto lo scorso 27 gennaio da ignoti.

Così come avvenuto per l’autovelox sulla circonvallazione di Faenza, anche il dispositivo sulla Borello è nuovamente operativo, al termine delle opportune operazioni di ritaratura. L’apparecchio, infatti, non aveva subito danni durante l’abbattimento.

Le spese per il ricollocamento non sono state comunque poche. Si avvicinano ai 10 mila euro. Una somma a carico del Comune di Castel Bolognese, che, in caso vengano rintracciati gli autori dell’atto vandalico, procederà con un’azione di rivalsa. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Ravenna. Sono cinque in tutto i velox abbattuti nelle ultime settimane nella nostra provincia, probabilmente ad opera dello stesso gruppo di persone.