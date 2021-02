Non è sopravvissuto alle conseguenze dell’incidente il 69enne che nella giornata di domenica è stato investito alle 19.15 circa in via Marconi, all’altezza del centro Marconi, mentre attraversava la strada. L’uomo è stato colpito da una Renault Capture guidata da una 29enne che si stava dirigendo in direzione dell’Orto Bertoni. Dopo l’impatto, l’uomo ha sfondato il parabrezza della vettura ed è poi piombato sull’asfalto. All’arrivo degli operatori del 118, in via Marconi con ambulanza e auto medica, le condizioni del ferito sono subito sembrate molto gravi. Trasportato in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale della Romagna Faentina, intervenuta per registrare i rilievi dell’incidente, l’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul luogo dell’incidente a coadiuvare gli agenti della Locale anche i Carabinieri della Compagnia di Faenza.