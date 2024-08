“Sono convinto che ci divertiremo molto”. Parola di Loris Polo, che da questa stagione guiderà la Fenix Energia in serie C dopo aver vinto la serie D con una squadra interamente composta da ragazze delle giovanili della Pallavolo Faenza. La rosa affidata al coach e al suo staff tecnico vedrà molte di quelle protagoniste che saranno affiancate dalle ragazze che nella scorsa stagione hanno sfiorato i play off di serie C per soli due punti. Una squadra che sarà ancora una volta “made in Faenza” a cui sono state aggiunte due pedine non del settore giovanile: la schiacciatrice Sofia Dall’Aglio, trasferitasi dal Veneto per motivi di studio, e il libero Greca Morelli.

“Abbiamo costruito una rosa davvero equilibrata – spiega Polo – e sono certo che ci alleneremo molto bene. Siamo molto carichi per questa stagione e lo sto vedendo in palestra, perché c’è davvero tanto entusiasmo. Ancora una volta il nostro obiettivo sarà far crescere le giocatrici e saranno fondamentali le tante atlete d’esperienza che daranno alle più giovani una mano in ogni allenamento”.

“Ci aspetta un campionato molto difficile, perché il livello tecnico si è alzato visto anche che la prima in classifica al termine della stagione regolare salirà direttamente, e noi vogliamo farci valere, giocando ogni partita a viso aperto e mostrando le nostre qualità. La prima gara ci sarà nel week end del 12/13 ottobre e quindi avremo più di un mese per prepararci per farci trovare pronti”.

Molto soddisfatto è il Presidente Rosario Bassi.

“La società ripone grandi aspettative nella crescita tecnica delle atlete – sottolinea – mettendo loro a disposizione uno staff tecnico di prim’ordine e ponendo tutti i requisiti per eccellenti risultati”.

La Fenix Energia giocherà le partite casalinghe il sabato alle 17.30 al PalaBubani.

Le avversarie della Fenix Energia, inserita nel girone C: Volley Castello Castel San Pietro, Ostellato Ambiente Volley, Samma Volley Sammartinese, Libertas Volley Forlì, Rainbow Forlimpopoli, Portuali Ravenna, Fulgur Bagnacavallo, Russi Volley, Volley Academy Manu Benelli Ravenna, Liverani Involley Lugo, Gut Chemical Bellaria, Project System Rimini, Riviera Volley VTR Rimini

La rosa della Fenix Energia Faenza

PALLEGGIATRICI: Martina Maines (confermata dalla serie C), Giada Melandri (confermata dalla serie D)

CENTRALI: Lucia Benedetti (confermata dalla serie D), Giorgia Cavallari (confermata dalla serie C), Camilla Gallegati (confermata dalla serie D), Emma Guardigli (confermata dalla serie C)

SCHIACCIATRICI: Alice Alberti (confermata dalla serie C), Laura Bertoni (confermata dalla serie C), Sara Goni (confermata dalla serie C), Sofia Dall’Aglio (dal Volley Ball Polesella, serie C), Nicole Ramponi (confermata dalla serie D)

OPPOSTI: Ilaria Francesconi (confermata dalla serie C), Federica Gorini (confermata dalla serie C)

LIBERI: Greca Morelli (dal Rainbow Forlimpopoli, serie C), Margherita Calderoni (confermata dalla serie D)

ALLENATORE: Loris Polo

VICE ALLENATORE: Eric Bertaccini

ASSISTENTE ALLENATORE: Massimiliano Calubani

TEAM MANAGER: Sandro Cavallari