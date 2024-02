Non sbaglia il Faenza nella seconda trasferta consecutiva e si impone 3-1 con sicurezza sul Torconca Cattolica. Il campo in sintetico ha favorito le giocate in velocità della squadra di Vezzoli che deve ringraziare il centravanti Lucarelli autore di tutti e tre i gol.

Già al 6’ il Faenza passa in vantaggio. Bel lancio del giovane Caroli sulla fascia a rientrare per Lucarelli che sguscia via al difensore e con un pallonetto incrociato insacca battendo Barbanti. 0-1

La replica della formazione di casa di Ricchiuti è immediata perchè dopo appena 6 minuti De Rose con un preciso cross porge un perfetto assist a Mazzoli che butta dentro la palla a fil di palo. 1-1

Ma il pari dura poco più di 180 secondi perchè ancora Lucarelli, imbeccato da Gjordumi, supera con un altra parabola imprendibile il portiere di casa 1-2

Su questo punteggio si va al riposo. Il Torconca si fa pericoloso e segna con Tomassini, ma l’arbitro annulla per fuorigioco suscitando le proteste dei locali. I padroni di casa provano a più riprese di rendersi insidiosi senza però riuscire nell’intento, mentre sono i manfredi ad andare più volte vicini al terzo gol con Marocchi, Pezzi e Bagnolini che con una bella girata impegna il portiere Barbanti.

A un quarto d’ora dalla fine l’arbitro Di Lorenzo è colpito da crampi e deve richiedere assistenza, ma poi riprende dopo cinque minuti abbondanti. Al 41’ ancora Lucarelli è bravo a involarsi su lancio di Prati in ripartenza e dopo un veloce allungo batte ancora Barbanti, firmando una fantastica tripletta personale che lo porta a quota 10 gol. E’ la rete che sigilla l’1- 3 finale.

Sabato 10 febbraio (ore 15) il Faenza anticiperà il turno di campionato affrontando allo stadio “Bruno Neri” il Cotignola.

Torconca Cattolica-Faenza 1-3

Torconca: Barbanti, De Rose (29’ st Ballaj), A.Ferraro, Del Bianco, Righetti, L.Ferraro, Tomassini, Casoli (22’ st Cecchi), Mazzoli (22’ st Salvemini), Zannoni, Tomassini (34’ st Baschetti). In panchina: Badioli, Izzo, L.Berardi, Frigerio, Haxhiu. All. Ricchiuti

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Prati, M. Albonetti, Marocchi, Caroli (25’ st Manaresi), Lucarelli (45’ st Karaj), Pezzi (36’ st Bagnolini), Gjordumi. In panchina: Fabbri, S.Albonetti, Zani, Emiliani All. Vezzoli

Arbitro: Di Lorenzo di Piacenza – assistenti: Iemmi di Ravenna; Servadei di Faenza

Reti: 6’ pt Lucarelli, 12’ pt Mazzoli, 15’ pt e 41’ st Lucarelli

Espulso: C. Berardi dirigente Torconca per proteste

Ammoniti: A.Ferraro, Righetti, L.Ferraro, Casoli