La sera del 29 gennaio intorno alle ore 20, alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale dell’Unione è stato segnalato un incidente stradale a Faenza, in via Lapi, in prossimità del civico 15, nei pressi dello Sferisterio. Una pattuglia del nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Locale faentina è stata inviata sul posto per i rilievi di legge. Gli agenti hanno poi costatato che la donna, al volante di una Ford Fiesta, aveva colpito due autovetture in sosta regolare sul lato della sede stradale. L’automobilista, una faentina 43enne, era in evidente stato di alterazione psico-fisica. Sottoposta alla prova dell’etilometro questa ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a circa 6 volte il consentito (0,5g/l).

Al termine dei rilievi di rito, la conducente è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente con il conseguente ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo dell’automobile.