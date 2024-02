Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 5 all’11 febbraio 2024:

Ariete

Non è tutto rose e fiori, ma nemmeno una valle di lacrime. Potresti sentirti come se fossi su un’altalena emotiva, quindi preparati a qualche altolà sul fronte delle emozioni. Attenzione alle finanze: quel gruzzolo potrebbe fluttuare più del previsto. Sul lavoro, mantieni la calma, non è il momento di fare mosse avventate.

Toro

Sul fronte amoroso potresti trovare alcune sorprese, non tutte dolci come il cioccolato, ma niente paura! Lavorativamente parlando, tieniti forte al timone perché potrebbe arrivare una tempesta o forse solo una brezza leggera. La fortuna è un’imprevedibile compagna di viaggio recentemente, ricorda di giocare d’astuzia. Le finanze? Beh, apri bene gli occhi e pianifica ogni mossa. E infine, carica le batterie: avrai bisogno di energia per affrontare tutto questo.

Gemelli

Sembra che le stelle abbiano un po’ di alti e bassi in serbo per te. In alcuni ambiti potresti sentirti come se fossi su una giostra: un momento sei in cima, poi all’improvviso ti ritrovi giù. L’amore ha i suoi momenti dolci-amari mentre sul lavoro è meglio non perdere il focus. La fortuna? Capricciosa, ma non disperare. Tieni d’occhio le tue finanze e cerca di mantenere alta l’energia.

Cancro

Potresti sentire che in amore le cose stanno andando più o meno come il solito, nulla di troppo drammatico. Sul lavoro potrebbero esserci delle piccole sfide ma niente che non puoi gestire con la tua grinta abituale. Forse è il momento di tenere d’occhio quelle finanze, giusto per evitare sorprese indesiderate a lungo termine. L’energia fluttua: ci sono giorni top e giorni flop, ma va bene così.

Leone

Hey Leone, sembra che le stelle abbiano un mix interessante per te! Mentre alcune aree della tua vita potrebbero sentire la pressione, altre sono pronte a fiorire. È il momento di cogliere al volo quelle opportunità impreviste e forse mettere un po’ in stand-by i grandi progetti di carriera. La salute potrebbe darti qualche grattacapo, quindi prenditi cura di te stesso.

Vergine

Hey Vergine, sembra che in questo periodo ci siano alti e bassi come una montagna russa, vero? In amore potresti sentirti un po’ sotto pressione, ma niente panico. Sul lavoro le cose si fanno interessanti (forse anche troppo), quindi occhio alle sfide! La fortuna è quella amica volubile che non sai mai se ti bacerà o ti girerà le spalle. Le tue finanze… beh, diciamo che controllare di più non farebbe male. E l’energia? Potrebbe essere il momento giusto per ricaricarti!

Bilancia Potresti sentirti come se fossi su una giostra emotiva – tranquillo, non sei l’unico a cui capita. In amore ci sono delle sfide da affrontare, sul lavoro, invece, potrebbero esserci dei momenti topici – gestiscili con cautela. La tua fortuna è come un dado lanciato sulla tavola: può uscire qualunque numero! Le finanze richiedono attenzione ma niente panico, stai sull’attenti senza esagerare. Scorpione Forse l’amore non brilla come vorresti, ma niente paura: spesso è solo questione di tempo. Sul lavoro, ci sono sfide da affrontare che richiedono tutta la tua abilità strategica. La fortuna? Potrebbe darti qualche grattacapo extra – tieniti pronto a tutto! Le finanze oscillano, quindi occhio alle spese improvvise. L’energia sarà il tuo punto forte: sfruttala per rimetterti in gioco! Sagittario Presta attenzione alla tua salute, potresti aver bisogno di rallentare un attimo. Sul lavoro, le cose vanno in maniera discreta ma non abbassare la guardia. L’amore è una montagna russa: divertente ma anche destabilizzante. Le tue finanze diciamo che potrebbe essere il momento di fare qualche scelta più oculata. Capricorno Tieniti pronto per qualche sfida sul fronte della salute, ma niente paura, hai la grinta giusta per affrontarla. Sul lavoro ci sono delle opportunità che potrebbero presentarsi, quindi occhio al dettaglio! L’amore? Beh, potrebbe esserci qualche scossone emotivo, respira fondo e vai con calma. La tua energia fluttua un po’, ma sai come gestirla. Ricorda: ogni nuvola ha il suo lato argentato. Acquario Alcune cose potrebbero non girare come speravi, ma sappi che ogni nuvola ha il suo lato argenteo. Potresti scoprire delle sfaccettature nascoste della tua vita amorosa e lavorativa che ti sorprenderanno, in positivo o in negativo? La fortuna è una ruota: a volte su, a volte giù. Tieni d’occhio le tue finanze per evitare scossoni improvvisi e cerca di mantenere alta la tua energia. Pesci La corrente sembra portarti in acque agitate per quanto riguarda le finanze, quindi tieni gli occhi aperti e non nuotare troppo al largo. In amore potresti sentirti un po’ come un pesce fuor d’acqua, ma niente che non possa risolversi con un po’ di pazienza. Sul lavoro… beh, diciamo che non è il momento di abbassare la guardia, ok? La tua energia fluttua come le maree: sfrutta i momenti alti.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)