Elezioni comunali. Ancisi (LpRa): “Per battere il Pd serve il centrodestra unito e un candidato stimato dai cittadini”

Anche Lista per Ravenna si dice aperta all’idea di un fronte comune per battere il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Alvaro Ancisi, capogruppo e quattro volte candidato sindaco, crede che per battere il centrosinistra di Alessandro Barattoni serva qualcuno già conosciuto e stimato in città. Come quando, nel 2016, Alberghini sfiorò la vittoria, portando De Pascale al ballottaggio.