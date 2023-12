“Amore, lavoro, fortuna, benessere. Come sarà il 2024? Il nuovo anno porta con sé tanti quesiti e le risposte, come ormai sanno i suoi innumerevoli fan, arrivano dall’Oroscopo 2024 di Paolo Fox. In questa edizione troviamo tutte le previsioni mensili, segno per segno, per conoscere in anticipo cosa aspettarci dal futuro, accompagnate da una ricca introduzione con i consigli per affrontare al meglio i prossimi dodici mesi. E, come sempre, completano il tutto le affinità di coppia e le tabelle di facile consultazione per calcolare l’ascendente.”

Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il 2024 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro “Oroscopo 2024”:

Ariete

La consapevolezza di quello che sei e di ciò che vuoi diventare sarà la meta da raggiungere, tutto è riposto nella tua volontà. E considerando il fatto che sei una persona tenace, addirittura fin troppo testarda, non credo che sarà così complicato arrivare alla meta che ti sei prefisso. Tanto più che durante l’estate, salvo qualche settimana di stop, avrai modo di guardare il mondo dall’alto, persino staccarti da una realtà che non ti interessa più. Per fortuna appartieni ad un segno amante della comunicazione e quindi è difficile che ti isoli. Quello che fai, pensi realizzi deve funzionare proprio nel sociale, pensi di dover essere di aiuto agli altri. Gli obiettivi che ti prefiggi saranno sempre più rilevanti, ed è a questo proposito davvero bello il cielo di agosto quando Giove e Marte formeranno un aspetto di sestile con il tuo segno zodiacale. Non solo avrai la possibilità di rimetterti in gioco, ma potrai sfruttare al meglio la creatività, questa sarà il mezzo per arrivare al traguardo, anche un matrimonio o convivenza, un nuovo amore. Non posso escludere che ci siano emozioni davvero speciali da vivere come leggerai nei capitoli relativi ai singoli mesi. Il fatto di sovraccaricarti di impegni potrebbe essere l’unico problema del 2024. Via libera se vuoi costruire un futuro diverso, sulla base delle tue migliori capacità e qualità. Non sottovalutare quello che accade negli ultimi due mesi dell’anno che potranno portare sensazioni speciali e anche una bella verifica di quello che hai fatto nel corso dei mesi precedenti. Successo per coloro che sono perennemente in competizione, i cambiamenti più radicali potranno essere accettati senza paura.

Toro

Giove in questo 2024 resta nel tuo segno zodiacale fino alla fine di maggio, Saturno protegge per tutto l’anno: questa presenza armonica e altre identità planetarie faciliteranno le scelte, miglioreranno la tua capacità di azione. La forza non manca. Già da gennaio ci sono novità, Marte e Giove formano un buon aspetto planetario, tanti i pianeti a favore che consentono entro primavera di recuperare risorse, anche studiando un nuovo modo di proporsi, diverse strategie. Il 2024 porta momenti di tregua nelle lunghe battaglie anche legali che, se non si ha proprio torto, sarà possibile superare con pochi danni per l’immagine o vincere. Penso anche a quelli che hanno ricevuto una sentenza sfavorevole o hanno avuto qualche problema in merito alle proprietà, un danno di immagine. Già nell’autunno del 2023 alcune situazioni si sono delineate positivamente. Si può, così, iniziare con fermezza a progettare qualcosa di bello, gli astri favorevoli permettono di fare persino qualche azzardo in più nel mese di febbraio. Saturno in aspetto buono rappresenta il lato motivazionale del 2024: rende capaci di cogliere il meglio della vita, permette di vedere il futuro in maniera meno ansiosa. I lavoratori dipendenti potrebbero persino arrabbiarsi con un capo e ottenere ciò che vogliono, chi ha un’attività inizierà ad affrontare tagli e cambiamenti. Se è stato abbandonato un progetto o programma entro maggio sarà completato un rinnovamento.

Gemelli

La prima parte dell’anno parla di una situazione soddisfacente, ma non ancora stimolante come quella che arriverà dopo giugno. Gennaio, per esempio, invita alla pazienza e alla tolleranza. Saturno dissonante, già dal 2023, non porta insuccessi, ma la necessità di fare chiarezza in tante situazioni. Se in amore si riscontra un elemento di crisi, dal 13 febbraio sarà possibile parlare e capire che cosa non va. Tra gennaio e marzo i soldi saranno pochi, alcuni progetti costosi non hanno reso ciò che dovevano: consiglio di non impuntarsi su iniziative impossibili. Attenzione alla casa, se c’è un problema con un ex, una questione legale aperta, dubbi su un rapporto professionale saranno risolvibili dopo giugno. Comunque chi ha talento creativo potrà dare vita a nuove idee in vista della primavera inoltrata. Scrivo questo perché da fine maggio Giove sarà nel segno e il suo passaggio renderà possibile fare uno scatto in avanti, regalerà la voglia di mettersi in gioco, ma anche qualche sfida da superare. Le stelle premiano la tenacia, non arrabbiarti se, durante la stagione invernale, le cose non quadrano come vorresti. La vita monotona per qualcuno è rassicurante, per te una dannazione! Fai bene ad allontanare le persone che ti hanno fatto del male.

Cancro

La situazione personale gratifica a seconde del tipo di lavoro, ci saranno risposte legali e sblocchi positivi per l’abitazione. Accordi con soci e collaboratori migliori rispetto al passato. Progetti coltivati da tempo prendono quota e tornerà il desiderio di vincere, una forte ambizione guiderà lontano anche dopo la chiusura di un progetto. Giove positivo fino a fine maggio alimenta il settore del successo; non lavorare in solitaria perché di solito riesci bene nelle collaborazioni. Favorite le nuove società, i progetti e le acquisizioni, torni protagonista sfruttando le buone intuizioni. È tua convinzione che le persone di successo facciano molti fatti e poco rumore. Scommetti sul 2024, sulle tue emozioni debellando eccessi di vittimismo o malinconia, e così i buoni propositi diverranno realtà. Un amore porterà belle sensazioni; bisognerà solo superare qualche polemica che tra gennaio e febbraio, insidierà le coppie che sono già in crisi da tempo. Chi ha chiuso un amore del passato non deve più ripensarci. Chi ha un’attività in proprio noterà come, giorno dopo giorno, sia più facile organizzare, portare avanti nuove idee, a luglio rinnovare gli strumenti e metodi di lavoro sarà una chiave vincente per ottenere molto di più. La chiave del successo quest’anno sarà condividere le proprie intuizioni; persino agosto che di solito è un mese da dedicare alle vacanze per te sarà importante per il lavoro o lo studio.

Leone

È un anno che nei primi mesi distrae, crea ribellione, ma non bisognerà farsi dominare dalla irrequietezza. Non dovrai mostrarti più forte di quello che sei, resti una persona creativa e disponibile, mantieni un buon rapporto con i tuoi amici. È probabile che ti accorga che qualcuno non è dalla tua parte. Perché sono ancora qui? La vita che desidero è quella che sto facendo? In amore mi manca qualcosa? Queste sono alcune delle domande che ti porrai tra gennaio e febbraio. Il Leone non accetta di vivere un’esistenza banale, in qualche modo vuole primeggiare. Già la primavera porta qualche risorsa in più. Da aprile aumenta la volontà di mettersi in gioco in nuovi settori, non avere più retaggi del passato addosso, sarà più facile fare una scelta di vita che comporti un taglio definitivo, qualora occorra, con il passato. Giugno poi permetterà di puntare i piedi, di ricevere una riconferma. E, visti i precedenti, se qualcosa non quadra, persino di girare i tacchi e andartene. Il rischio di vivere incomprensioni è dietro l’angolo a febbraio. Tra giugno e agosto, si farà una scelta importante che riguarda la vita privata e professionale. Bene lasciare qualsiasi tipo di diffidenza e permettere agli altri di avvicinarsi, scendendo a più miti consigli. Si possono risolvere questioni importanti, ad esempio proprio luglio trova un cielo favorevole per gli incontri quando Venere si troverà nel tuo segno zodiacale.

Vergine

Ecco un anno in cui dovrai bene decidere cosa portare avanti e a cosa rinunciare; un percorso simile a quello del 2023 quando Saturno entrò in opposizione. Solo che, se nel passato c’è stato un momento di crisi, ora si recupera. Sei una persona responsabile, difficilmente quando prometti una cosa non la mantieni. E il 2024 è un anno in cui non avrai più voglia di portare avanti tensioni eccessive, potresti decidere di fare solo le cose che ti piacciono, scaricare una marea di responsabilità. Chi è a capo di una attività di famiglia può delegare ad un figlio o a un parente lo scettro del comando; chi lavora come dipendente, in un’azienda, ad un certo punto dell’anno si chiederà se non sia meglio defilarsi, fare lo stretto necessario o andare altrove. I primi mesi dell’anno aiutano a favorire le situazioni di lavoro, febbraio permette acquisizioni, un successo personale, novità e risultati non mancheranno, a marzo si avrà la ancora più netta sensazione di non voler più seguire progetti che si sono ripetuti per troppo tempo. La primavera porta consiglio, da aprile inizia una fase di rielaborazione totale. E proprio in questo lasso di tempo che deciderai che cosa fare, cosa abbandonare e con chi stare. Il tutto, mi raccomando, senza compiere azzardi.

Bilancia

Il tema o il desiderio del cambiamento di casa, residenza o ufficio è affiorato nel 2023 e sarà sentito nel corso del 2024. Il rapporto con gli altri è basilare, persone con cui sei stato in competizione o conflitto saranno definitivamente allontanate. Interessante il buon aspetto di Venere nella prima parte di maggio, rappresenta il desiderio di ampliare il giro delle amicizie, di vivere lasciando campo libero all’istinto più che al ragionamento. Nel passato hai avuto bisogno di conferme continue, dall’estate 2024 in poi ti renderai conto che le uniche sicurezze che contano le potrai trovare solo in te stesso. Così luglio alimenta buone speranze per il futuro, Marte torna attivo del mese. La stagione estiva si preannuncia come determinante per le grandi decisioni, persino ritorni di fiamma. Sarebbe un peccato sprecare i mesi più caldi dell’anno chiusi in casa. Anzi, i delusi dell’amore dovranno lanciarsi in nuovi legami. Anche ad agosto, con Marte attivo, non solo si risveglia la sensualità ma si farà vivo il desiderio di fare esperienze fuori dalle regole, persino trasgressive. L’invito è quello a sviluppare una forte empatia e solidarietà nei confronti degli altri, cercare il gruppo e la vittoria collettiva anziché quella personale, tentando di moderare la propria vanità. Settembre porterà un cambio nelle collaborazioni, e non è escluso che tu abbia la possibilità di tenere le redini in mano di una situazione che fino a qualche tempo fa ti trovava in una condizione secondaria.

Scorpione

Per un segno romantico quanto vuoi, ma anche molto pratico: potrebbe essere un problema mettere d’accordo cuore e portafogli. Meglio intraprendere cause legali solo se si è certi di avere ragione; ricordiamo che Giove, in opposizione fino alla fine di maggio, porta soluzioni tardive e chiede pazienza. Il fatto che nell’ambito del lavoro ci siano più discussioni o variazioni del solito è stimolante, un vero Scorpione ama mettersi in gioco. Gli anticipi della primavera portano qualche disturbo sentimentale, le coppie provate dovranno stare attente alla dissonanza tra Venere-Marte-Giove che pesa nei primi giorni di marzo e nelle settimane di questo mese. Le coppie reduci da una crisi iniziata da più di due anni dovranno impegnarsi parecchio all’inizio dell’anno per evitare lo stop al rapporto. Anche quelli che si amano molto dovremmo stare attenti alla gelosia eccessiva! Converrà in primavera mollare o abbassare la guardia. Bene moderare momenti di rabbia, potrebbero scatenarsi nei confronti di persone che nel passato hanno creato problemi nella tua vita; maggio fa sparire la sensazione di non riuscire a fare tutto per tempo, e per i più fortunati potrà esserci una buona notizia che riguarda l’aspetto pratico, economico. Si risvegliano le passioni da fine maggio, quando Giove non sarà più opposto, il cielo porterà una sensazione di benessere che sarà durevole.

Sagittario

Ci sono tante cose da rivedere in un anno che comporterà momenti di scontentezza alternati ad altri di grande ottimismo. Forse non tutti i programmi che hai portato avanti fino ad oggi sono andati come previsto, ed ecco perché senti la necessità di cambiamenti radicali. In certi mesi del 2024 il rischio sarà quello di annoiarsi; non escludo che in generale nei prossimi tempi tu possa cambiare riferimenti, non avere più a che fare con le stesse persone con cui hai avuto un rapporto importante per anni. Dunque, sarà necessario porsi obiettivi concreti fin dall’inizio. Se c’è un problema di lavoro sarà bene chiarire le cose come stanno. Se hai la fortuna di avere al tuo fianco una persona comprensiva e piacevole, un compagno di vita o ‘di giochi’, non mettere a repentaglio questa storia. Questo nuovo anno stimola la necessità di stabilizzare la tua vita, sarà necessario ritrovare serenità e voglia di divertirsi. Sarà importante capire che cosa desideri, tutto può accadere da giugno in poi, anche tagli o cambi di scena. Perché quello sarà il periodo in cui i nodi arriveranno al pettine. La seconda parte dell’anno invita ad essere prudenti nelle questioni legali, nell’aprire vertenze o nel mettersi contro qualcuno.

Capricorno

Preparati a combattere e a vincere sfide, nel corso di quest’anno avrai molti pianeti a favore. Se hai un incarico lo continuerai al meglio, se cerchi una promozione che non è giunta arriverà. E sulla base di quello che sai e puoi fare dovresti notato subito un miglioramento. Scelte importanti cambiano la tua vita sotto il profilo lavorativo. Ecco che già a gennaio si trova la prima spinta positiva quando, dal 4, Marte entrerà nel tuo segno. E oltretutto il pianeta della battaglia sarà favorevole a Giove a metà mese. Sarà un periodo in cui praticamente nessuno potrà contrastarti, e anche se ci fossero competizioni avresti modo di vincerle. In un clima così particolare non bisogna dimenticare la forza dei sentimenti. Le coppie che vogliono sposarsi o convivere hanno via libera, sempre che non si siano già riavvicinate nel 2023 o abbiano fatto un passo importante l’anno scorso; si completa un biennio di grande vantaggio che permetterà di risolvere molti problemi legati al passato; con questo cielo sarà entusiasmante lanciarsi in attività diverse, soddisfacenti, febbraio sarò uno dei mesi creativi. La primavera risveglia le relazioni sentimentali: Una persona nata sotto il segno del Capricorno è capace di lavorare dalla mattina alla sera se fa qualcosa che appassiona de è nelle sue corde. È vero il contrario, detestando le imposizioni e gli obblighi qualora dovesse ritrovarsi a portare avanti i progetti in cui non crede farebbe il minimo indispensabile oppure diverrebbe pigro. Il consiglio, quindi, è quello di non continuare a fare ciò che non si ama. Non bisogna temere cambiamenti.

Acquario

La sfida più importante riguarda il superamento di blocchi legati al passato, chi è rimasto profondamente scottato da tensioni o amarezze sarà bene che si scrolli di dosso ogni retaggio negativo; parlo anche a coloro che di recente hanno dovuto tirare fuori soldi per errori altrui, e a quelli che hanno chiuso una storia, vissuto problemi d’amore. Sarà opportuno allontanarsi da persone che chi hanno tolto speranza, progetti studiati nel passato riprenderanno quota liberando estro e passione, portando successo e regalando certezze. Gennaio è un mese di studio, chi ha rischiato una nuova attività, lasciando il certo per l’incerto, deve ancora ritrovare un buon equilibrio. Non sarà facile gestire tutte le complicazioni; eppure, grazie all’esperienza maturata nella prima fase dell’anno, ci si potrà garantire da primavera inoltrata un vantaggio in più e novità. A marzo Venere premierà le coppie libere poiché si troverà nel segno fino all’11 del mese. Un primo indizio di forza arriva attorno al 6 giugno, le ambizioni, le esperienze del passato saranno fonte di soddisfazione. Ti aspetta un anno capriccioso, ma solo all’inizio, senza il buio non ci sarebbero i sogni! Un programma andrà affinato, una riconferma non arriverà subito, anche se molte porte si apriranno durante l’estate. Arriva la luce e, a fine anno, la riscoperta di un equilibrio che avevi già tentato di costruire nella vita e che avrai finalmente avrai modo di trovare. Essere sé stessi non è mai fuori moda, sarà la chiave per affermarsi al meglio anche nel 2025.

Pesci

Un anno di impegno e soddisfazione per tutti quelli che vogliono sfruttare nuove idee. A tutti gli effetti possiamo parlare di un 2024 che porta risorse nella prima metà. C’è anche chi deve dimenticare un allontanamento, ha sofferto troppo alla fine del 2023. Comunque si possono delineare buone occasioni, ci saranno anche giornate faticose, scontri con collaboratori o capi ma costruttive. Le intuizioni sono quelle che contano. Tutti quelli che non vogliono più fare un certo tipo di vita avranno modo di iniziare un nuovo percorso. A febbraio avremo Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno a favore. Le collaborazioni sembrano vantaggiose, se fosse possibile ottenere il rinnovo di un accordo entro primavera sarebbe meglio, così ci si assicurerebbe una seconda parte dell’anno migliore. Nuovi programmi e possibilità per chi ha lasciato un progetto nel passato di recuperarlo. Un consiglio è quello di concludere accordi entro maggio, poi potrebbe essere più difficile recuperarli, non bisogna tirare troppo la corda insomma. Gli impegni aumenteranno e le preoccupazioni potrebbero diventare più forti. Quindi se possibile sarà bene ratificare un accordo, fare delle richieste come farsi assegnare ad un altro ufficio se questo è il dilemma. Da luglio in poi è possibile che si rimettano in discussione rapporti e cambino riferimenti.

