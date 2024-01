Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di gennaio 2024 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro:

Ariete

Il 2024 inizia all’insegna dei colpi di fulmine che porteranno sconvolgimenti nella vostra vita. Gennaio si presenta però discreto anche per chi desidera stabilizzare una relazione sentimentale. Mese molto impegnativo sul piano lavorativo, attenti allo stress e non cercate di andare oltre le vostre possibilità.

Toro

Attenti alle discussioni, il nuovo anno inizia all’insegna delle polemiche, per voi che siete decisi a non darla vinta a nessuno. Sul lavoro dovrete dimostrare molto e saranno in tanti a cercare di ostacolarvi. Non fatevi troppo trascinare dal desiderio di rivalsa e di volerla avere vita ad ogni costo su tutti.

Gemelli

Il mese promette bene, l’inizio è sicuramente positivo sia sotto l’aspetto sentimentale che quello professionale. Cercate di non sprecare le opportunità che si presenteranno e che potrebbero aprirvi orizzonti inattesi e molto importanti soprattutto sotto l’aspetto economico.

Cancro

L’amore non parte sotto i migliori auspici. Saranno favorite le avventure sentimentali che però non si trasformeranno in nulla di serio. Anche chi è in coppia potrebbe avere serie difficoltà a comprendersi con inevitabile scia di tensioni. In compenso andrà bene nel lavoro e nel recupero della salute.

Leone:

Il nuovo anno sembra non regalarvi niente di buono, ma non demoralizzatevi: dovrete soltanto stringere i denti sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale sopportando diversi momenti negativi e cercando di capire quali sono le cause. Nella coppia ci sono conflitti antichi e non risolti.

Vergine

Sembra che gennaio vi stia portando quel cambiamento che tanto avete auspicato. Si inizieranno ad intravedere concreti segnali positivi, sia nel campo professionale che in quello dell’amore. Dopo un inizio non proprio scoppiettante, verso il 20 ci sarà un forte incremento di opportunità.

Bilancia

Preparatevi, perché inizierà per voi un periodo di forte ripresa. Siete carichi di energia e determinazione, oltre che di un dinamismo che vi spinge a mettere in moto tutte le idee che avete in mente. Vivrete presto una situazione imprevista ma molto vantaggiosa per il vostro futuro professionale ed economico.

Scorpione

Gennaio sarà molto altalenante per voi, con momenti di grande euforia alternati a periodi di malinconia e pessimismo specialmente nella seconda parte. Tuttavia il nuovo anno vi permetterà di rafforzare quei legami che si sono creati di recente e che per voi sono molto interessanti e vantaggiosi.

Sagittario

Avete tanto desiderato di rimettervi in gioco e a gennaio riuscirete laddove fino ad oggi avete fallito. Soprattutto avrete più speranze di riuscire nelle imprese più difficili, grazie a migliori condizioni economiche e soprattutto ad un riconoscimento inaspettato che vi darà grande forza.

Capricorno

Il nuovo anno sembra partire con il piede giusto, visto che arriveranno importanti soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, e in più riuscirete anche a risolvere situazioni e contenziosi che si stavano trascinando da tempo. Tuttavia tenete d’occhio le finanze, evitate soprattutto le spese eccessive.

Acquario

Sarà un mese decisivo per le coppie in crisi che stanno attraversando momenti di forte conflittualità. Necessario decidere cosa fare, se chiudere per sempre o ripartire. Molto dipenderà dalla capacità di perdonare o comprendere eventuali tradimenti o mancanze. Occhio alle trasgressioni, non cedete facilmente.

Pesci

Periodo molto fruttuoso per i nuovi incontri. Si potranno creare infatti le condizioni per avventure trasgressive ed intriganti destinate però a trasformarsi in qualcosa di interessante e di serio. Il mese è anche propizio per tornare in equilibrio con il proprio stato di salute, superando finalmente stati d’ansia e stress.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)