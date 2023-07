Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 10 al 16 luglio 2023:

Ariete

In questa settimana dovete mantenere calma e sangue freddo, evitando quindi di prendere delle decisioni in fretta. Possibile aiuto nelle decisioni potrebbe arrivare da un giudizio imparziale. Periodo positivo per effettuare nuovi incontri e anche per risolvere vecchi problemi, specialmente nell’ambito lavorativo.

Toro

Sarà una settimana illuminata dalla Luna, che spinge aiutandoli a rimettere a posto i pezzi di rapporti incrinati. Per questo è necessario prendersi le responsabilità e fare le mosse successive di conseguenza, anche se ci saranno molti impegni.

Gemelli

Nella prossima settimana si meritano un po’ di pigrizia, dopo aver lavorato incessantemente in precedenza. Attenzione a recuperare le forze e soprattutto a dare maggiore attenzione alle persone care.

Cancro

Nuovi contatti in vista in settimana, sia per quanto riguarda il lato sentimentale che per quello lavorativo. Sarà il momento ideale per portare avanti e chiudere degli accordi e in amore è necessario sfruttare il proprio fascino.

Leone

Dopo i troppi impegni precedenti dovete dedicare la settimana al relax. La priorità deve essere riservata al benessere personale e a quello dei parenti. Per i single possibili sorprese in amore.

Vergine

Vi troverete davanti ad un bivio e dovrete prendere una decisione importante in amore. Per alcuni sarà lo stesso per quanto riguarda l’ambito lavorativo e in questo caso è importante relazionarsi bene con persone che tengono al successo.

Bilancia

L’oroscopo per la settimana vede arrivare tanta stanchezza e la possibilità di essere chiamati a risolvere problemi causati da altre persone. Sarà quindi importante delegare alcune decisioni.

Scorpione

Settimana all’insegna del caos e dello stress. Le troppe scadenze che sono in arrivo minacciano la stabilità, e vi sentirete esausti. Per cercare di rimediare è necessario aprirsi, specialmente con le persone care.

Sagittario

La settimana prossima è quella giusta per focalizzarsi sugli obiettivi principali, scegliendo le carte giuste tra quelle a disposizione. L’importante è affrontare gli ostacoli presenti sul cammino uno alla volta.

Capricorno

Settimana decisiva, con molte scelte da effettuare, sia nell’ambito del lavoro che in quello sentimentale, che potrebbero portare a conseguenze per il resto dell’anno, per cui è necessaria una attenta riflessione.

Acquario

L’arma in più in questa settimana è la pazienza. Importante è evitare reazioni ostili, anche in presenza di situazioni di stress e di fronte a persone che cercano di stuzzicare. Al momento giusto arriveranno le reazioni migliori.

Pesci

Il futuro dei nati nel segno sarà certamente ravvivato, con l’arrivo di risultati attesi da tempo. Positive le situazioni sentimentali con il rapporto con il partner sempre più solido.