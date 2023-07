Incidente stradale poco dopo le 12.30 di domenica in via Lughese, nel territorio faentino, all’altezza della trattoria La Palazza. Le dinamiche dell’episodio sono al vaglio degli agenti della Polizia intervenuti dopo la chiamata alla Centrale Operativa. Due le persone rimaste gravemente ferite, un uomo e una donna, entrambi intorno ai 50 anni, che viaggiavano in sella ad una moto BMW 1250 in direzione di Solarolo. L’impatto è avvenuto con una Ford Fiesta che procedeva in direzione opposta. Uno schianto molto violento, che ha scaraventato la coppia a terra, mentre la moto è carambolata a bordo della carreggiata, incastrata fra il box autovelox presente nella zona e il guard rail.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elimedica. Dopo le prime cure sul posto, i due feriti sono stati trasportati in ambulanza al Bufalini. Illeso invece l’automobilista, sottoposto, come da legge, all’etilometro.