Il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini hanno incontrato questa mattina a Carpi il vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans, in Italia per una visita istituzionale al campo di concentramento di Fossoli.

“È stata l’occasione – spiega de Pascale – per fare il punto sugli strumenti attraverso i quali la Commissione europea può sostenere i territori colpiti dall’alluvione con risorse per indennizzi e investimenti sia nel 2023 che nel 2024. Abbiamo evidenziato al vicepresidente Timmermans, che tra l’altro conosce benissimo l’Italia, la necessità di risorse straordinarie di investimento sia per opere contro il dissesto idrogeologico e l’adattamento ai cambiamenti climatici, che per interventi sui ponti e la rete stradale di collina e di montagna, quest’ultimi fra l’altro esclusi dal Pnrr nonostante le richieste che avevo più volte avanzato come Upi.

L’incontro è stato molto positivo. Seguiranno ulteriori confronti e approfondimenti tecnici, ma è ovvio che, oltre al sostegno da parte del Governo italiano, è fondamentale anche il supporto da parte della Commissione europea.

Ringrazio il sindaco di Carpi Alberto Bellelli per averci ospitato in municipio”.