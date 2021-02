La Polizia di Stato ha arrestato D.I., 47enne faentino, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio un equipaggio della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Faenza ha proceduto all’identificazione e controllo del conducente di una BMW che procedeva in direzione del centro storico.

In considerazione del fatto che dall’abitacolo dell’auto proveniva un inequivocabile effluvio di marijuana, D.I. a specifica richiesta degli agenti, consegnava un ovetto in plastica con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana, poi risultata del peso di 3,6 grammi.

Considerate le circostanze D.I. è stato condotto negli uffici del Commissariato di via San Silvestro, dove i poliziotti hanno proceduto all’ispezione del veicolo e in esito alla quale, all’interno del vano portaoggetti posto sotto al sedile del conducente, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro sottovuoto con all’interno 10 panetti di hashish per un peso complessivo di kg.1,013.

La successiva perquisizione dell’abitazione del 47enne D.I. ha consentito agli agenti di rinvenire a sequestrare ulteriori 119 grammi di marijuana suddivisa in diversi contenitori, 187 grammi di hashish frazionato in diversi pezzi e circa 4 grammi di estratto di hashish; nella circostanza i poliziotti del Commissariato di Faenza hanno anche sequestrato la somma di 530 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

D.I., espletate le formalità di legge, è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto alla Casa Circondariale di Ravenna.