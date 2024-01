Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 01 al 07 gennaio 2024:

Ariete

La settimana comincerà con qualche piccola disputa coniugale. Cerca di avere molta prudenza, soprattutto fra mercoledì e venerdì quando avrai la Luna in opposizione. intriganti i nuovi incontri.

Toro

Riprenderai le redini della tua vita, a partire da quella amorosa. Oltretutto. giovedì arriverà Marte in aspetto favorevole a darti manforte. Weekend nervoso.

Gemelli

Giornate nervose, specialmente in amore, per colpa dei diversi contrattempi o ritardi causati da Venere in opposizione. Dovrai avere prudenza doppia in particolare modo nei primi giorni della settimana: meglio usarli per staccare la spina e riposare.

Cancro

Si prospetta una settimana positiva, preludio a un anno che potrebbe regalarti mole soddisfazioni. Finalmente arriva la grande svolta, dopo un periodo molto cupo. Dovresti sfruttare questa bellissima Luna dei primi giorni, per uscire di casa e incontrare nuova gente.

Leone

Fin dal primo giorno comincerai ad avvertire un’aria nuova che promette dei cambiamenti che desideri da tempo. Con Marte, Venere e Mercurio dalla tua parte potrai aspettarti qualcosa di bello.

Vergine

La settimana inizierà con un’incantevole Lune nel segno, dovrai vedertela con Venere, Mercurio e Marte in aspetto ostile. Sii prudente, soprattutto in amore. Per fortuna, giovedì il pianeta rosso traslocherà nel cielo dell’amico Capricorno.

Bilancia

Comincerai il 2024 con una nuova forza e sarai pronto per abbandonare definitivamente le paure e i ricordi legati alla scorsa estate, quando non eri in piena forma fisica. Ormai il peggio è passato e sei davanti a un nuovo capitolo della tua vita. intrigante la parte centrale della settimana, con la Luna nel tuo segno.

Scorpione

A parte Giove e Urano che potrebbero ancora darti qualche fastidio in amore o con i soldi, per il resto sarai sostenuto da buone stelle. Inoltre, giovedì Marte diventerà tuo alleato e ti aiuterà a ritrovare una intesa migliore con il partner. Weekend all’insegna dell’amore e del romanticismo.

Sagittario

La settimana partirà alla grande, grazie a uno stellium di pianeti nel tuo segno. Sarai uno fra i segni più forti del momento. Dovresti concludere un po’ prima le tue vacanze e cominciare subito a metterti in gioco. Meglio sfruttare al massimo i primi cinque mesi dell’anno.

Capricorno

La tua settimana partirà molto bene, con una magnifica Luna in Vergine. Dovresti dedicarti all’amore, prestare attenzione al partner e alla famiglia. Inoltre, giovedì Marte farà il suo ingresso nel segno. Il pianeta rosso ti infonderà una nuova forza e passionalità, intraprendenza.

Acquario

Finalmente è finito un anno che ti ha messo a dura prova e sta per iniziarne un altro che si preannuncia molto più fortunato. Il 2024 comincerà molto bene, con stelle favorevoli. Soltanto durante il weekend faresti bene a non esagerare, non strapazzarti troppo.

Pesci

Lunedì e martedì ci sarà una Luna opposta a darti qualche fastidio, suscitare nuove perplessità in amore e in famiglia. Se sentirai il bisogno di una conferma in più, di coccole e comprensione, richiedile apertamente al partner, senza paura di ricevere un no.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)