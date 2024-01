“Secondo l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, in occasione della visita di Meloni e Von Der Leyen a Forlì di mercoledì scorso, il sottosegretario ai Trasporti, Galeazzo Bignami ha esercitato inquietanti pressioni sulle forze dell’ordine per costringere al silenzio decine di cittadine e cittadini che protestavano contro l’ennesima passerella mediatica organizzata da questo Governo sulle spalle dei territori alluvionati. È un comportamento di una gravità inaudita, che presenta inquietanti tratti antidemocratici.

I comitati degli alluvionati erano riuniti in una protesta pacifica e, mi permetto di sottolineare, sacrosanta. Sono passati più di 8 mesi dall’alluvione e ancora famiglie e imprese non hanno visto un solo euro di indennizzo, nonostante le tante vuote promesse di Meloni. Ma nel delirio di onnipotenza del viceministro, a manifestare in piazza erano dei “facinorosi” e i responsabili dell’ordine pubblico che ne avevano difeso la libertà di espressione degli “incompetenti”. Sono parole assolutamente inaccettabili.

In una democrazia sana, non c’è spazio per un viceministro che cerca di trasformare le forze dell’ordine in uno strumento di repressione del dissenso. Questo governo ha ormai ampiamente dimostrato di non farsi alcuno scrupolo a silenziare chi lo contesta, ma a tutto c’è un limite. Presenteremo un’interrogazione parlamentare urgente per chiedere conto di questa condotta, mi auguro che la Presidente Meloni si dissoci e stigmatizzi il comportamento del suo sottosegretario.”

Ouiddad BAkkali