Ripasso delle regole della circolazione stradale, il progetto della Bassa Romagna per diminuire l’incidentalità

In Bassa Romagna si pensa di ripassare le regole del Codice della Strada, non solo per i giovani, ma anche chi da tempo ha conseguito la patente e non conosce gli aggiornamenti delle regole di circolazione o magari gli ha dimenticati.

La Polizia Locale della Bassa Romagna, ha pensato di riprendere una vecchia esperienza e di proporre diverse attività formative e di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, vista l’alta incidentalità che ha caratterizzato il territorio anche durante il 2023.

Lo ha rivelato la Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna, Paola Neri, che parla anche delle principali cause degli incidenti.