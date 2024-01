“Stamattina i Presidenti, Giovanni Morgese di Cuore e Territorio e Charles Tchameni Tchienga della Onlus Il Terzo Mondo ODV, hanno effettuato una visita a sorpresa a Faenza presso lo studio notarile Paolo Castellari.

Uno studio notarile tutto restaurato ed ancora più accogliente di prima. Poiché fu inondato da quasi 1metro e mezzo d’acqua e fango durante la recente alluvione, causando grossi guasti alla struttura e danneggiando importante documenti.

É stato emozionante ascoltare il racconto di Paolo visitando insieme il nuovo immobile tutto ristrutturato che ospita il suo studio notarile.

L’occasione è stata gradita al presidente della Onlus Il Terzo Mondo ODV Charles Tchameni Tchienga, per offrire al Notaio faentino Paolo Castellari la maglia ufficiale della nazionale di calcio del Camerun ovvero dei leoni indomabili, attualmente impegnati in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa delle Nazioni.

Un bel gesto di amicizia, incoraggiamenti e di riconoscimento nei confronti di Paolo, per la sua dedizione nel mondo del volontariato.

Motivazioni tra l’altro confermate anche dal presidente di Cuore e Territorio Giovanni Morgese che a sua volta a consegnare al notaio la maglia ufficiale di Cuore e Territorio.”