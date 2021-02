Potrebbe esserci proprio l’assassino di Ilenia Fabbri nelle immagini captate il 6 febbraio scorso da una telecamera privata della zona poco prima dell’omicidio della donna nella sua casa di Faenza (Ravenna). Un killer “non professionale ma pericoloso”, come lo ha tratteggiato il Procuratore capo facente funzione Daniele Barberini, per il quale la polizia Scientifica sta eseguendo valutazioni “su aspetti morfologici” proprio sulla base del video in questione.

Si tratta – come riportato dalla stampa locale – di una sequenza della durata di 15 secondi circa immortalata tra le 5.50 e le 5.52 dalla telecamera di una casa di via Testi, strada che interseca via Corbara, dove è stata uccisa Ilenia. Nelle immagini appare una persona vestita di scuro e con cappuccio che cammina sul marciapiede fino a fermarsi quasi sotto all’obbiettivo. Forse si accorge della telecamera: gira di scatto verso sinistra, riprende a camminare ma dall’altra parte, come se fosse in attesa. Quindi attraversa l’incrocio tra via Testi e via Corbara e scompare.

Poco dopo la medesima telecamera immortala l’arrivo dell’auto di Claudio Nanni, ex marito della vittima ora indagato a piede libero per omicidio doloso pluriaggravato in concorso con persona ignota. L’uomo è in procinto di dare un passaggio alla figlia Arianna, convivente con la vittima, per andare fino a Milano a ritirare un’auto: alle 5.57 le scrive di scendere perché lui è già sotto casa. Pochi minuti dopo i due sono già in viaggio e la telecamera sempre di via Testi registra di nuovo il passaggio della sua auto.

Mentre padre e figlia sono in autostrada, alle 6.06 a chiamare Arianna è l’amica rimasta a dormire quella notte nella casa dell’omicidio: ha sentito dei rumori accompagnati dalle urla di Ilenia, poi ha visto qualcuno inseguire la donna giù per le scale. E la descrizione sommaria fornita dalla giovane, da pochi giorni sotto protezione, è compatibile proprio con l’aspetto dell’uomo che appare nel video della telecamera di via Testi.

