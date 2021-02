A giugno novità per le persone con diabete: farmacie coinvolte nella distribuzione farmaci

Importanti novità a partire da quest’estate per le persone con diabete, novità sostanziali che andranno ad influire sulla vita quotidiana di una buona fetta della popolazione. Sono infatti 3 milioni e 700 mila i diabetici in Italia, un dato destinato a crescere e che porta il diabete ad essere considerata la malattia del futuro, capace già oggi di incidere per un 15% sui costi del fondo sanitario nazionale. In 30 anni, inoltre, il numero dei diabetici è raddoppiato, specialmente nelle fasce della popolazione con meno istruzione. Per tutte queste persone cambierà la modalità di distribuzione dei farmaci, con la collaborazione delle farmacie territoriali, e verrà avviato un presidio nelle Case della Salute o nei maggiori ambulatori medici.