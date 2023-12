Nuovi luoghi sensibili potrebbero impedire l’apertura della grande sala slot di via Granarolo

La grande sala slot di via Granarolo, nei mesi scorsi al centro di polemiche e di una petizione, potrebbe non sorgere più. L’Unione della Romagna Faentina, infatti, durante l’ultimo consiglio dell’anno, ha approvato la nuova mappatura dei luoghi sensibili vicino ai quali non è consentito aprire attività che mettano in palio vincite in denaro.

I due nuovi luoghi sensibili sono entrambi nella zona di via Granarolo. Il parco Tonito Emiliani, all’incrocio fra via Granarolo, via Giovanni Paolo II e via Caltagirone, all’interno del quale verranno svolte attività ancora in corso di ideazione ed è già ovviamente un punto d’incontro per le famiglie dei residenti della zona, e l’oratorio di San Rocco, la piccola chiesa all’angolo fra via Ravegnana e via Borgo di San Rocco.