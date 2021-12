Tre ex maestre d’asilo condannate per maltrattamenti al nido Comunale Mazzanti di Conselice. Episodi che si sono sviluppati tra il 2006 e il 2010 a danno di una quarantina di bambini tra gli 11 e i 36 mesi: schiaffi, bambini chiusi in bagno, lasciati sporchi o costretti a mangiare il cibo vomitato alcune delle accuse durante il processo. Oltre alle condanne, che variano dai quasi due anni di pena, ai tre anni e due mesi, i processi si sono conclusi ormai da tre anni, ora le tre donne sono state condannate a pagare all’Amministrazione comunale un risarcimento di 30mila euro a titolo di danno non patrimoniale (danno di immagine) e altri 40mila euro a titolo di danno patrimoniale.

La sindaca di Conselice Paola Pula ha voluto commentare la condanna, esprimendo soddisfazione:

“Ringrazio la segretaria comunale avvocato Margherita Morelli e l’avvocato Valerio Tallini per l’ottimo lavoro svolto – ha dichiarato la prima cittadina -. Con questa notizia archiviamo definitivamente una vicenda che ha causato anni di sofferenza, prima di tutto ai bimbi coinvolti e alle loro famiglie. Come Amministrazione comunale non potevamo non intentare questa causa, che infatti ci ha visti uscirne vincitori: il riconoscimento del danno di immagine è importante, perché questa vicenda ha screditato non solo la reputazione di un servizio pubblico, ma quello di una intera comunità educante”.

Le somme che saranno incassate dal Comune di Conselice per questa sentenza saranno destinate a un progetto per l’educazione all’aria aperta attraverso la progettazione ad hoc dei cortili delle scuole, a partire dai nidi e dalle scuole dell’infanzia.



“Infine, sul nido di Conselice stiamo attendendo la conferma dei finanziamenti per un progetto di ampliamento e di ristrutturazione dell’esistente – continua la sindaca Pula -. Il progetto, che complessivamente conta lavori per oltre 1 milione di euro, è già in una graduatoria provvisoria per un finanziamento di 777mila euro e dovrebbe rientrare nella graduatoria definitiva per i finanziamenti previsti dal bando ministeriale del Pnrr. Un intervento che cambierà completamente il Nido Mazzanti”.