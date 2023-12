L’Ansa regionale ha pubblicato un elenco delle personalità che hanno contraddistinto il 2023 dell’Emilia-Romagna. Fra le persone scelte figura Giuseppe Parmiani, che a 93 anni si è ritrovato senza casa dopo l’alluvione, la casa annessa al vecchio mulino Quercioli lungo la provinciale Fiumazzo, fra Ca’ di Lugo e San Lorenzo. L’edificio, irrimediabilmente danneggiato dalla rotta del Santerno, è stato demolito per per un’ordinanza firmata dal sindaco di Lugo. La demolizione era necessaria per consentire ai mezzi meccanici di chiudere la voragine nell’argine e salvare il territorio che non era stato ancora allagato.

Il 30 maggio Giuseppe Parmiani, che nella tragedia ha perso tutto, si è incontrato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per raccontargli che è rimasto vivo perché è stato allontanato tempestivamente prima dell’esondazione dalla macchina dei soccorsi che si è messa in moto con le esondazioni.

Le altre figure scelte sono il commissario Francesco Paolo Figliuolo, l’assessore regionale Irene Priolo, Patrick Zaki, Beppe Carletti dei Nomadi e la figlia Elena Carletti, sindaco di Novellara, Giulia Leone, che ha salvato una ragazza da un’aggressione a Bologna, Stefano Bertuzzi, muratore in grado di lavorare anche con un braccio solo, e l’allenatore del Bologna Calcio Thiago Motta