E’ il pluriprimatista di apnea Umberto Pelizzari l’ospite d’onore del Nuoto Sub Faenza che giovedì 18 gennaio e martedì 23 gennaio terrà lezioni teoriche e pratiche a coloro che si cimentano in questa disciplina. Il primo appuntamento sarà preceduto da un incontro pomeridiano dell’ex campione, oggi divulgatore conduttore televisivo, coi nuotatori agonisti tesserati dalla società di Faenza allo scopo di fornire loro utili indicazioni su come gestire al meglio le fasi subacquee di gara. Dalle 18 alle 20 del 18 gennaio Pelizzari sarà nell’aula dei corsi presso la piscina di Via Marozza a tenere una lezione teorica sull’apnea dinamica; al termine si trasferirà assieme ai presenti in vasca per la lezione pratica in acqua. Pelizzari tornerà a Faenza martedì 13 gennaio sempre nell’aula dei corsi presso la piscina di Via Marozza a tenere una lezione teorica stavolta sull’apnea statica, che sarà seguita dalla lezione pratica in acqua. Pelizzari è nato il 28 agosto 1965 a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Alto 189 centimetri per 84 chili di peso, vanta una capacità polmonare di 7,9 litri. Numerosi sono i record stabiliti da Pelizzari: l’ultimo è datato 3 novembre 2001, quando nelle acque di Capri, ha conquistato il nuovo primato mondiale di apnea in assetto variabile regolamentato con meno 131 metri. Nel 1995, assieme al campione di pesca subacquea Renzo Mazzarri, ha fondato Apnea Academy, un’associazione ideata per la diffusione e l’insegnamento dell’apnea, che è diventata poi Scuola di formazione e di ricerca per l’apnea subacquea. Dal 2000 Umberto Pelizzari è un volto conosciuto delle grandi televisioni nazionali: le trasmissioni che lo hanno visto affiancare prestigiosi conduttori sono “Lineablu”, “Sai xChé?”, “Ritorno alla natura”, “Vite in apnea”, “il Musichione” e “Lo show dei record”. Dal 2006 è docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa al master di secondo livello di Medicina subacquea ed iperbarica.

L’attività formativa del Nuoto Sub Faenza ha intanto sfornato 21 nuovi istruttori di nuoto, che hanno sostenuto l’esame finale e conseguito il brevetto lo scorso 11 gennaio. Ad organizzare e coordinare il corso, che dal 18 ottobre si è svolto interamente nelle sale e nella piscina di Via Marozza del centro natatorio comunale faentino è stata Michela Bucci, consigliere del Nuoto Sub Faenza e della Fin Emilia-Romagna, per conto del Settore Tecnico della Federnuoto regionale. Gli iscritti hanno seguito un totale di 45 ore di teoria e svolto 74 ore di tirocinio in vasca; si sono alternati in questo percorso docenti federali del territorio. Con il brevetto appena conseguito i nuovi istruttori, per lo più giovani e quasi tutti dell’area ravennate, potranno insegnare a nuotare dai bambini agli anziani e, successivamente, potranno partecipare ad altri corsi qualificanti come quello da allenatore. Era una decina d’anni che a Faenza non veniva organizzato un corso federale per istruttori di nuoto, carenti nel numero in tutta Italia, in particolare dopo la pandemia.