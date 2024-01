Brutto stop per il Faenza che incappa a Civitella nella seconda sconfitta consecutiva.

Dopo un buon primo tempo e il vantaggio siglato da Lucarelli, la squadra di mister Vezzoli ha giocato una ripresa opaca, senza mai rendersi pericolosa, subendo il pareggio firmato da Ricci sugli sviluppi di un calcio piazzato e addirittura andando sotto allo scadere su una ripartenza dei padroni di casa finalizzata da Cucchi.

Nel primo quarto d’ora non succede praticamente nulla, a eccezione di due colpi di testa, uno per parte, di Gjonai e Gabrielli, con palla spedita a lato.

Al 15’ il Faenza va in rete con Lucarelli che da centro area di destro mette in rete con un preciso rasoterra il pallone ricevuto da Tuzio autore di un buon recupero. 1-0

La squadra manfreda controlla senza problemi, ma non conclude più di tanto verso la porta avversaria. Solo allo scadere ci prova Lucarelli in contropiede a sorprendere Vestrucci con un pallonetto che termina a lato.

Sul finire del tempo Ricci Frabattista ferma Marocchi lanciato verso la porta con un preciso intervento, ma si infortuna ed è costretto a uscire. Paradossalmente sarà la fortuna del Civitella perchè Mattia Benini, subentrato a inizio ripresa, metterà vivacità nel gioco e apprensione alla difesa manfreda, entrando in entrambe le azioni dei gol.

E’ proprio Mattia Benini a rendersi pericoloso all’ottavo della ripresa con un tiro di poco a lato. Dieci minuti dopo il Civitella pareggia. L’arbitro Zannoni concede un generoso calcio di punizione sulla trequarti per una sbracciata di Matteo Albonetti su un avversario. Proprio Benini si incarica della battuta e sullo spiovente Ricci svetta e anticipa tutti con una zuccata che non dà scampo a Ruffilli. 1-1

Il Faenza reagisce con rabbia e sugli sviluppi di un calcio d’angolo va in rete, ma l’arbitro annulla per un fallo su un difensore del Civitella.

E’ la squadra di casa che sfiora il vantaggio con l’ex di turno, il centravanti Placci, che, servito in profondità su un rilancio della difesa brucia l’avversario e batte a rete prima di entrare in area colpendo clamorosamente la traversa.

Il Faenza non riesce a costruire trame efficaci a parte un tiro in diagonale di Albonetti ben parato da Vestrucci, mentre il Civitella, sospinto dal pubblico avanza e trova il gol a un minuto dalla fine del tempo. A centrocampo Benini morde l’avversario recuperando la palla che arriva poi dopo un fraseggio a Stefano Cucchi il quale, dal limite dell’area, fa partire in girata un diagonale che beffa Ruffilli e sancisce la vittoria del mai domo Civitella. 2-1

Nei cinque minuti di recupero, il Faenza non riesce a costruire nulla. E’ la prima battuta d’arresto in trasferta del campionato e certifica il momento delicato per i manfredi che in un inizio d’anno da incubo hanno sprecato il margine sugli inseguitori, peraltro come la capolista Sampierana, pure sconfitta per due volte. Domenica 21 gennaio il Faenza dovrà cercare di ripartire e spezzare un pericoloso trend negativo affrontando in casa il Fratta Terme, prima dell’impegno di Coppa in trasferta con la Portuense.

Civitella – Faenza 2-1

Civitella: Vestrucci, S. Cucchi, Gregori, Bergamaschi, Ricci, Budrioli, Ricci Frabattista (1’ st M. Benini), Fazzini, Placci (31’ st Leggio), Monti (41’ st Morigi), Gjonaj (48’ st Biondini). In panchina: Luzi, Piras, Samorè, Ruggeri, A. Cucchi. All Vittozzi

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Bertoni (19’ st Prati), M. Albonetti, Marocchi, Tuzio, Lucarelli, C. Benini (31’ st Manaresi), Gjordumi. In panchina: Fabbri, Karaj, Caroli, S.Albonetti, Zani, Emiliani, Bagnolini. All. Vezzoli

Arbitro: Zannoni di Cesena; assistenti: Mancini e Latorre di Rimini

Reti: 15’ pt Lucarelli, 18’ st Ricci, 44’ st S.Cucchi

Note

Ammoniti: Placci, Gjonaj, Budrioli, Fazzini, Vestrucci, all. Vittozzi; Bertoni, Marocchi, Lucarelli.

Calci d’angolo: 2-4

Recupero: 1’-5’