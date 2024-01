Prestazione determinata dei giallorossi che mandano in visibilio il pubblico del Benelli con uno squillante 4-0 che si abbatte su un Prato che ha potuto fare ben poco contro le folate delle bocche da fuoco del Ravenna.

Ancora assente Nappello, Gadda sceglie il dinamismo di Campagna ad innescare le punte con Alluci che si assesta a fianco di capitan Rrapaj in mediana.

Prato che in avvio di gara cerca di mantenere il possesso e Ravenna che studia come riuscire a fare male agli avversari.

Al 6’ minuto conquista palla sulla trequarti Campagna che si inserisce e cerca Diallo, sponda per Alluci che chiama Ricco ad un intervento non banale. La grande attenzione degli ospiti però si riflette solo sulla fase difensiva e Cordaro nei 90 minuti si concentrerà solo sull’ordinaria amministrazione. A cavallo della mezz’ora i giallorossi iniziano a spingere e su cross di Agnelli sfiorano in ben tre occasioni la rete. Prima ci prova Alluci, ribattuto, arriva Tirelli a chiamare Ricco al miracolo ed all’ultimo è Campagna a provare il tap in colpendo il palo. Lo stesso Campagna un minuto dopo per poco non trova il gol beffa ribattendo un errato disimpegno con i piedi di Ricco. Il forcing giallorosso viene premiato al 42’ lancio in profondità di Esposito letto male dalla retroguardia del Prato ma non da Diallo che si infila tra due difensori e beffa il portiere con un delicato pallonetto.

Nella ripresa il Prato cala fisicamente ma non la fame del Ravenna. Dopo un paio di conclusioni su cui serve il miglior Ricco per salvare i suoi, prima a ribattere su Rrapaj, poi su Sabbatani, il Ravenna dilaga. Lancio in profondità di rara bellezza di Rrapaj che apre una prateria dove si avventa Sabbatani che trova il settimo gol stagionale, alla terza gara consecutiva in rete. Cinque minuti dopo il neo entrato Varriale semina mezza difesa del Prato prima che il pallone venga respinto sull’accorrente Marino, il quale lascia partire un mancino che, dopo una netta deviazione, finisce in rete. La festa giallorossa si conclude con il rientrante Pavesi che trova subito la gioia del gol con una deviazione sotto misura sugli sviluppi di un corner. Vittoria netta e meritata per un Ravenna che sta letteralmente volando, secondo 4-0 consecutivo in casa, quarta vittoria di fila ed una vetta della classifica che calza sempre più a pennello per quanto fin qui dimostrato sul campo. Giallorossi che così potranno preparare con l’animo carico di entusiasmo la prossima ostica trasferta sul campo di un Sant’Angelo alla ricerca di punti salvezza.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – PRATO 4-0

MARCATORI: 42’ Diallo, 74’ Sabatani, 80’ Marino, 86’ Pavesi

RAVENNA FC: Cordaro, Spezzano, Marino, Tirelli (75’ Varriale), Campagna (78’ Boccardi), Rrapaj (83’ Pavesi), Magnanini, Diallo (61’ Sabbatani), Esposito, Agnelli, Alluci (69’ Sare). A disposizione: Rossi, Gobbo, Mancini, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

PRATO: Ricco, Angeli (69’ D’Agostino), Gargiulo, Bonetti (59’ Limberti), Morto, Monticone, Preci (75’ Agrello), Trovade, Stickler (88’ Carlesi), Diana, Sadek (75’ Sowe). A disposizione: Fogli, Fiore. Allenatore: Raffaele Novelli

Ammoniti: Bonetti, Alluci

Espulso: Monticone

Recupero: 0’ e 3’