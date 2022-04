Viaggio fra i Giovani Cooperatori: la pandemia non frena la creatività di Lùmetri | VIDEO

Avviare un’agenzia creativa in piena pandemia. Così il coraggio di tre ragazzi ha dato vita alla realtà artigianale digitale di Lùmetri. Quarta tappa del viaggio di Ravenna WebTv fra i Giovani Cooperatori di Confcooperative Romagna durante un periodo complicato come gli anni caratterizzati dal coronavirus. Lùmetri è una società cooperativa di Forlì nata l’1 giugno 2021 da tre ragazzi. 28 anni l’età media, diversi i servizi offerti, anche se tutto ruota attorno alla comunicazione, in particolare audiovisiva