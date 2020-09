Niente post scuola per i bambini dai 3-6 anni, Ancarani (FI): “Istituire un voucher baby sitter”

Nei giorni scorsi molti genitori hanno appreso che nel Comune di Ravenna non sarà possibile eseguire le attività di post-scuola alla materna come negli anni passati a causa delle nuove normative per arginare la diffusione del Coronavirus, che al momento impediscono di raggruppare bambini appartenenti a classi diverse. Una decisione che arriva a pochi giorni dall’inizio della scuola e che ha mandato su tutte le furie diversi genitori, soprattutto per la tempistica con cui è stata data la notizia. Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, tramite un’interrogazione al sindaco ha proposto come soluzione per i genitori che lavorano l’istituzione di un voucher baby sitter da erogare da parte del Comune.