Incidente mortale nel pomeriggio di giovedì lungo la Brisighellese, all’altezza di San Ruffillo. A perdere la vita un faentino, classe 1978, che stava percorrendo la provinciale in sella ad una moto. Inutile i soccorsi del personale del 118. Non è stata al momento chiarita la dinamica degli eventi sui quali, come da protocollo, indaga la Polizia Locale della Romagna Faentina. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Nello scontro è rimasta coinvolta un’altra persona, una donna di 33 anni, al volante di un’automobile. La conducente è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità.