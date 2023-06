Iniziati i lavori per chiudere la breccia nell’argine all’Orto Bertoni

Sono iniziati i lavori per riparare la grande breccia dell’argine all’Orto Bertoni che da giorni preoccupava i residenti del quartiere fortemente colpito durante l’alluvvione. Sono due in realtà le fratture dell’alveo fluviale che insistono sul quartiere, la più grande a valle, da dove poi l’acqua è arrivata lungo tutta via Firenze, poi la seconda a monte del parco Baden Powell. Le ruspe sono in azione per ripristinare le barriere di terra com’erano prima della rottura. Comune, Regione e istituzioni competenti stanno però iniziando a studiare una serie di interventi per la messa in sicurezza del fiume, e quindi della città, di fronte ad un eventuale ripetersi degli eventi del 16 maggio