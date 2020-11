MOTOGP

Incoraggiante nono posto nella gara di oggi per Aleix Espargaró, capace di lottare nelle zone calde della classifica nella prima parte e bravo a mantenere il proprio ritmo fino alla bandiera a scacchi. Un risultato che restituisce fiducia e ottimismo ad Aleix e al team, alla luce della competitività dimostrata durante tutto il weekend e considerato il grande progresso che il giovane progetto, alla prima stagione, ha dimostrato anche in questa gara rispetto alla moto della scorsa stagione. Espargaró ha infatti chiuso a 15,5 secondi dal vincitore, oltre 17 secondi meglio della gara 2019 e malgrado Aleix abbia smesso di spingere negli ultimi due giri.

Lorenzo Savadori ha portato a termine la sua prima gara in MotoGP e già questo è un motivo di giusta soddisfazione per il giovane pilota italiano. La mancanza di fiducia ed esperienza nei primi giri ha generato un gap difficile da recuperare, anche se i tempi di Lorenzo nella seconda parte di gara sono stati comunque interessanti.

MOTO2

Nicolò Bulega trova un’altra top10 a Valencia e soprattutto trova continuità di risultati in una stagione fino ad ora complessa per l’italiano del Team Federal Oil Gresini Moto2. Nono posto nel #ValenciaGP per il giovane numero 11 che sta costruendo gara dopo gara una base solida da cui ripartire nel 2021.

Poca fortuna per Edgar Pons che non trova il passo di gara sperato e che a due giri dal termine è costretto al ritiro causa una caduta alla curva2. Tutto da rifare per lo spagnolo numero 57 che avrà l’ultima occasione stagionale tra meno di una settimana a Portimao