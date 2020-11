Con una Gran Premio d’anticipo Jeremy Alcoba si laurea Rookie of the Year classe Moto3 al termine di una gara complicata, nella quale è stato bravo a chiudere in 10ª posizione proprio all’ultimo respiro (superando l’esperto McPhee), ma nella quale avrebbe voluto sicuramente di più per festeggiare titolo e compleanno.

Con 71 punti (27 di vantaggio sul primo rivale Oncu) e la sola Portimao ancora in calendario, lo spagnolo del team Kömmerling Gresini Moto3 chiude una stagione sicuramente positiva con un 4º posto come miglior risultato (San Marino) e due seconde file come migliori qualifiche (dato da non sottovalutare con il sabato solitamente croce e delizia per il giovane numero 52).

Altro fine settimana da dimenticare invece per Gabriel Rodrigo. L’argentino, speronato ieri da Rossi in Q1 e costretto a partire dall’ultima casella sulla griglia, era stato autore di una grande rimonta chiusa però anzitempo con una caduta alla curva 14 in “collaborazione” con Alonso Lopez. Zero punti per il numero 2 che ora cercherà un ultimo spunto a Portimao tra una settimana.

““È sicuramente un gran risultato il titolo di rookie” ha dichiarato Jeremy Alcoba “In questo momento non sono per nulla contento, ma perché volevo fare un’altra gara… Abbiamo lavorato tantissimo ed è un bel risultato per me e per il team. Ripartiamo da qui e con tantissima voglia per Portimao e per il prossimo anno consapevoli che c’è tanto da migliorare, in particolare la qualifica che in questa stagione è stata un bel problema. Ringrazio il Team che è stato sempre al mio fianco”.