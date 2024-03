Giovedì 7 marzo verranno effettuati lavori di riasfaltatura delle direttrici in ingresso e in uscita di via Giovanni Paolo II dalla rotatoria della Balena. Dalle ore 9 alle 11, di giovedì 7 marzo, non si potrà accedere a via Giovanni Paolo II da via Granarolo ma esclusivamente da via Ravegnana. L’intervento potrebbe essere differito in caso di maltempo.

Per attività legate al Mic, venerdì 8 marzo, invece dalle ore 8 alle 18, in via Nuova, sul lato Firenze della carreggiata (lato Museo delle ceramiche), per 50m a partire dall’incrocio con viale Baccarini, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli tranne per i mezzi impegnati per i lavori.