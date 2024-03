Il CSI di Ravenna presenta “Corrinzolando”, il progetto ludico-motorio ed educativo mirato ad offrire un’occasione di sostegno, di socializzazione e di promozione del movimento fisico, con il supporto di cani addestrati.

L’occasione per conoscerlo sarà l’evento dimostrativo in programma sabato 9 marzo, dalle 9.30 alle 10.30, al centro RicreAzioni, in via Don Carlo Sala 7.

La dimostrazione, che sarà gratuita, si svolgerà all’interno di “Sabato con noi”, un momento conviviale di condivisione di tempo a favore delle persone con disabilità, già promossa dal CSI, il sabato mattina.

“Corrinzolando” è rivolto a bambini, ragazzi e adulti con disabilità o con necessità di stimolare la propria attività motoria e sociale.

Il progetto parte da un’idea di Laura Spada, appassionata di sport e di cinofilia, con una lunga esperienza nel mondo del running e del canicross (corsa campestre con i quattro zampe) e coadiutrice del cane negli interventi assistiti con gli animali In pratica, Corrinzolando unisce la corsa alla pet therapy: adulti e ragazzi disabili partecipano a camminate, corse, gare in compagnia di cani appositamente preparati, che nel caso di Laura si chiamano Nina e Frida.

La dimostrazione è poi propedeutica a un vero e proprio percorso che prevede lezioni della durata di circa 50 minuti. Il numero degli incontri verrà concordato in base ai bisogni e agli obiettivi delle persone coinvolte.

“Con questo progetto ci proponiamo di raggiungere tre obiettivi – spiega Laura -: uno più strettamente sportivo, poiché permette una costante pratica dell’esercizio fisico, uno psicomotorio, poiché questa specifica attività consente un miglioramento globale del tono muscolare e dell’equilibrio, e uno fisico, perché svolgere una regolare attività motoria aiuta a combattere sedentarietà e obesità”.

Alla dimostrazione di sabato saranno presenti educatori qualificati e operatori sportivi per la disabilità, formati nei vari corsi organizzati dal comitato territoriale Csi di Ravenna-Lugo. Per informazioni e per aderire alla giornata dimostrativa: tel. 353 4560919